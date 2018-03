Jonge Duivels winnen van Kroatië en nemen optie op EK-ticket

Meeuwen-Gruitrode -

De Belgische voetbaljongens onder 17 jaar hebben donderdag in het Kroatische Rijeka hun derde en laatste kwalificatiewedstrijd op de eliteronde voor het EK, later dit jaar in Engeland (4-20 mei), met 1-2 gewonnen van Kroatië. De Belgen eindigen zo als tweede in groep 2, met vier punten. Dat kan volstaan voor EK-deelname, aangezien zeven van de acht tweedes zich plaatsen voor de eindronde. In de zes van de zeven andere groepen wordt de eliteronde echter pas de komende weken afgewerkt, zodat het afwachten is voor de jongens van bondscoach Thierry Siquet.