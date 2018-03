Burgemeester woest om monsterfiles: “Waarom liet niemand ons iets weten?”

Beernem - Een bijsturing van de verkeerslichtenregeling veroorzaakte de voorbije dagen monsterfiles ter hoogte van de oprit van de autosnelweg in Beernem. “We hebben de regeling opnieuw aangepast naar de vroegere situatie”, klinkt het bij AWV.

De filevorming tijdens de ochtend- en avondspits ter hoogte van de verkeerslichten aan de op- en afrit van de autosnelweg in Beernem is een oud zeer. Maar de voorbije dagen namen de files ongeziene proporties aan. Automobilisten moesten tot een half uur aanschuiven om de snelweg op te geraken. Op sociale media regende het dan ook kwade reacties van weggebruikers.

Tellingen

De oorzaak van de langere wachtrijen ligt bij een recente bijsturing van de regeling van de verkeerslichten door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Daar zijn ze zich bewust van het probleem. “We kregen inderdaad heel wat meldingen binnen”, zegt Dirk Vanhuysse van AWV. “Wij hebben de situatie intern geëvalueerd en zullen de instellingen van voorheen opnieuw hanteren. Tegen vanavond (gisteravond, nvdr.) zou het probleem van de baan moeten zijn.”

Het AWV voert naar eigen zeggen wel vaker aanpassingen van de verkeerslichten door. “Dat doen we op basis van tellingen”, vervolgt Vanhuysse. “En in Beernem is er nu extra verkeer door de werken in Aalter.”

Burgemeester Johan De Rycke (CD&V) is kwaad dat het AWV het besluit om de lichten bij te sturen eenzijdig nam. “De gemeente noch de politie werd gecontacteerd”, zegt hij. Eind januari ontvouwde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zijn plan om zestien filegevoelige afritten aan te pakken. Ook de afrit in Beernem was volgens Weyts problematisch voor het afrijdend verkeer.

“Ikzelf, de gemeentelijke diensten en de politie vielen toen uit de lucht”, vervolgt De Rycke. “Niemand had het voorbije half jaar immers klachten gekregen over het afrijden van de E40 in Beernem. Over de filevorming bij het oprijden tijdens spitsuren daarentegen meer dan ooit. Toch stuurde het AWV, zonder daarin de gemeente of politie te kennen, de lichtenregeling bij met nog minder tijd voor het oprijdende verkeer. Het gevolg: onverantwoorde files. Het agentschap had ons gezegd dat er een aanpassing zou komen. Maar wij zijn nooit op de hoogte gebracht van wat er juist zou gebeuren en evenmin van het feit dat het al gebeurd was.”

Minder treinen

De burgemeester beseft dat de files de afgelopen dagen extreem waren, maar ziet de laatste tijd sowieso al een toename van verkeer aan het op- en afrittencomplex.

“Daar hebben de werken in omliggende gemeenten zeker ook mee te maken”, zegt hij. “Mensen die anders de oprit in Aalter zouden nemen, rijden nu naar Beernem.”

Maar hij zag het verkeer naar eigen zeggen vooral toenemen na het besluit van de NMBS om minder treinen in het station van Beernem te doen stoppen.

“Dat heeft ertoe geleid dat veel meer mensen de auto opnieuw namen om naar het werk te gaan”, zegt De Rycke. “Een heel spijtige evolutie in mijn ogen.”

Vanaf vandaag vrijdag zal het nog drukker worden aan de op- en afrit in Beernem, omdat de weg tussen Oostkamp en Moerbrugge voor een viertal weken onderbroken is door werken aan de spoorwegbrug. Het verkeer wordt omgeleid via Beernem en Steenbrugge.