Buurt is tegen komst van zesde windmolen: “Straten zonder voetpad of riolering, maar er zou wel een windmolen bijkomen?!”

Dendermonde - Het bedrijf W-kracht vroeg een vergunning aan voor de bouw van een windturbine in de Wissenstraat in industrieterrein Hoogveld. Op een infovergadering bleek de buurt compleet tegen te zijn. Er zullen heel wat bezwaren worden ingediend.

Er kwam heel wat volk luisteren naar de mensen van W-kracht die uitlegden hoe ze hun project in de Wissenstraat op de terreinen van de firma Armamast zien. “Het gaat om een turbine met een masthoogte van 82 meter, die energie kan produceren aan een equivalent van 1.285 gezinnen. De dichtste woning staat op 420 meter en er is met alle normen die door de overheid worden opgelegd rekening gehouden.”

Van het goede te veel

De zaal ontplofte zowat bij het horen van de uiteenzetting. “De stad zou tegen de komst van nog een windmolen moeten reageren”, volgens Leo Huyck. “Er staan er al vier en een vijfde is gegund, maar een zesde is van het goede te veel voor de mensen in Baasrode. Zij gaan last hebben van de slagschaduw en het geluid.”

Hinderlijke geur

Twee weken geleden zaten dezelfde mensen te luisteren naar een uitleg over de hinderlijke geur van Empro die over hun huizen waait. “We worden voor voldongen feiten gesteld”, zegt Dennis De Nijs. “Onze verontwaardiging is groot omdat we over de komst van de vijfde turbine niet op de hoogte zijn gesteld. Uit de uiteenzetting bleek duidelijk dat er met de vogels rekening gehouden wordt, maar met de mensen niet. Na de stank van Empro en het watergebonden industrieterrein krijgen we dit op ons brood, terwijl er in geen enkele andere deelgemeente ook maar één windmolen staat. Alle lasten lijken voor Baasrode.”

Bezwaar

De meeste mensen die op de infovergadering waren, zullen bezwaar aantekenen tegen de komst van de turbine. “Er zijn in Baasrode nog straten zonder voetpad en zonder riolering, maar we moeten zomaar nog een windmolen pikken. We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij er niet komt”, zegt Stefan Claus.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 31 maart, tot die tijd kunnen bezwaren ingediend worden. Daarna moet het stadsbestuur een advies geven over het dossier. Het is de provincie die beslist over de vergunning.