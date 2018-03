Bakker krijgt boete van 3.000 euro omdat hij 7 dagen op 7 heeft gewerkt

Een Franse bakker heeft een boete van 3.000 euro gekregen omdat hij zijn zaak zeven dagen op de zeven heeft opengehouden. Daarmee overtrad hij een wet uit de jaren 20, die bakkers een wekelijkse sluitingsdag oplegt.

Cédric Vaivre is eigenaar van de enige bakkerij in Lusigny-sur-Barse, in het Franse departement Aube. De gemeente telt niet meer dan 2.000 inwoners, maar tijdens de zomermaanden is het er razend druk. Toeristen gaan er namelijk heen om een nabijgelegen beschermd park te bezoeken.

Om hen goed te kunnen bedienen, besliste de Fransman zijn bakkerij tijdens de zomer van 2017 elke dag open te houden. Maar daarmee trad hij een lokaal decreet met de voeten, dat bakkers een wekelijkse sluitingsdag oplegt.

3.000 euro boete

Van het Franse departement Aube kreeg hij daarom een boete van 3.000 euro. Een bedrag dat de bakker nu weigert te betalen. En daarin krijgt hij de steun van de volledige gemeenschap, inclusief de burgemeester.

“Wanneer er toeristen zijn, is er niets erger dan een gesloten winkel”, zegt burgemeester Christian Branle. Daarom wil hij een gesprek aangaan met de bevoegde diensten om de boete ongedaan te maken.

Een petitie om de 41-jarige bakker te steunen heeft inmiddels 2.000 handtekeningen opgeleverd. “Ik heb alleen mijn job gedaan”, zo zegt Vaivre er zelf over.