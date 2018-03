Opnieuw levenslang voor Carlos de Jakhals

Ilich Ramirez Sanchez, beter bekend als “Carlos de Jakhals”, is donderdag door een Franse rechtbank in beroep veroordeeld tot levenslange opsluiting in verband met een aanslag met doden in Parijs in 1974.

Het vonnis van de 68-jarige Venezolaan werd uitgesproken in absentia: de topfiguur van het zogenaamde anti-imperialistische terrorisme uit de jaren ‘70 en ‘80 weigerde in de rechtszaal te verschijnen. In maart vorig jaar was Carlos in eerste aanleg reeds voor de feiten (een granaataanval in de galerij Drugstore Publicis op de Champs Elysées) tot dezelfde straf veroordeeld. Bij de aanslag vielen twee doden en 37 gewonden.