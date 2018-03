Kat op het veld tijdens Champions League kan Besiktas zuur opbreken

De UEFA heeft donderdag een disciplinaire procedure geopend tegen Besiktas, dat woensdag Bayern München ontving in de Champions League. Op meerdere vlakken liep het mis, en ook de kat die de wedstrijd kwam verstoren werd door de UEFA niet geapprecieerd.

De wedstrijd moest woensdagavond even worden stilgelegd toen een kat het veld op kwam. Dat was niet het enige dat de UEFA niet aanstond. Er werden voorwerpen op het veld gegooid, de trappen geraakten geblokkeerd en de UEFA vond de organisatie ontoereikend. Een uitspraak volgt pas op 31 mei. De wedstrijd eindigde op 1-3 in het voordeel van Bayern, Besiktas is uitgeschakeld.