Hoe een dokter met gewetenswroeging het verschil tussen levenslang en vrijspraak bepaalde

Zonder een spoedarts met gewetenswroeging en wetsdokters die elkaar tackelden, had advocaat-generaal Stéphane Lempereur beklaagde Bouchra Farih (20) tientallen jaren achter tralies proberen te krijgen. “Vrijspraak of gerechtelijke dwaling, het is soms een dubbeltje op zijn kant”, zeggen professoren strafrecht. In een assisenzaal kent het verhaal van Bouchra slechts één precedent.