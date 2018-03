Jongeman (18) in levensgevaar na aanrijding vlak voor zijn huis

Heuvelland - In het West-Vlaamse Wijtschate, een deelgemeente van Heuvelland, is donderdagavond een voetganger van 18 jaar aangereden. De jongeman is in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

Volgens omwonenden wilde de jongeman C.L., geboren in 1999, nog iets te gaan drinken toen hij donderdagavond rond 19.50 voor de deur van zijn huis in de Ieperstraat werd aangereden. “De jongen was te voet onderweg richting Mesen toen hij werd aangereden”, aldus commissaris Georges Aeck van de lokale politie Ieper aan VTM Nieuws.

De auto van de bestuurster, een vrouw van 49 uit de gemeente, kwam 15 meter verder tot stilstand. Zij raakte niet gewond. De voorruit van haar auto is compleet verbrijzeld.

Volgens de familie van het slachtoffer reed de vrouw te snel. Het parket kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.