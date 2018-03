Legendarische uitspraak over Lionel Messi krijgt plots heel andere wending door onwaarschijnlijke statistiek

Lionel Messi scoorde woensdag twee keer door de benen van Thibaut Courtois in de terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League. De Argentijn zit nu aan honderd goals in het kampioenenbal. Fenomenaal en meteen goed voor een definitief antwoord op een legendarische uitspraak over Messi.

Waar was u eind 2010 toen Sky Sports-analist Andy Gray een van de meest onwaarschijnlijke uitspraken deed tijdens de voorbeschouwing op een wedstrijd tussen Manchester City en Everton? De Engelsman zei toen de volgende woorden tegen zijn vaste partner Richard Keys.

“De Premier League is in de breedte beter dan La Liga”, begon hij zijn betoog. “Ik weet niet of Barcelona ooit al gespeeld heeft in een stadion als het Britannia Stadium en het soort aanval dat Tony Pulis hanteert heeft gezien. Met lange ballen, vrije trappen en verre inworpen. Ook Lionel Messi zou het lastig hebben tijdens een koude winteravond bij Stoke City.”

De wereld was in schok want hoe kon Gray zo twijfelen aan misschien wel de beste speler van deze eeuw? Acht jaar later dolt Messi nog steeds met de meeste van zijn tegenstanders en dat leverde hem woensdag dus alweer twee goals op tegen Chelsea. Goed voor nummer 99 en 100 in de Champions League, en nummer 444 en 445 van het voorbije decennium.

Als we even terugkijken naar het totale aantal goals dat Stoke City in die periode scoorde, komen we aan 444. Als club dus eentje minder dan Messi. Pijnlijk. Zeker voor Andy Gray...

Goals this decade: Leo Messi: 445. Stoke City: 444.



... But could he do it on a cold wet night in Stoke? pic.twitter.com/C3yQOz6wmN — GiveMeSport (@GiveMeSport) 15 maart 2018

Grappig was ook dat Stoke City-speler Peter Crouch donderdag antwoordde op een tweet omtrent Messi. Een zeker Anfield54074 had de boomlange spits, intussen 37, erop gewezen dat hij nog geen 100 goals heeft gemaakt in de Premier League terwijl Messi er dus 100 heeft in de Champions League. “Hij is twee keer zo klein maar wel twee keer zo goed als speler”, klonk het.

Dat kon Crouch uiteraard niet zomaar laten gebeuren. Hij antwoordde dan ook op een hilarische manier.