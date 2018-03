Lierse: “Contract met overnemer wordt dit weekend getekend”

Lierse lijkt een overnemer gevonden te hebben. “We hebben de spelers en de technische staf laten weten dat het akkoord met de nieuwe overnemer normaal gezien dit weekend getekend wordt”, aldus Jan Van Elst, CEO van Lierse.

De groep rond ex-Waregem-speler David Nakhid lijkt de beste papieren te hebben. “Maar namen geven we op vraag van de kopers nog niet vrij”, aldus nog Van Elst.

In het begin van deze week waren er nog twee partijen in de running voor de overname van Lierse. Een van hen was een groep met een Letse investeerder, maar die bracht nog geen formeel bod uit. Tenzij er in extremis nog een derde partij op de proppen is gekomen, lijkt het dus om de groep rond David Nakhid te gaan. Al denken mensen die nauw bij het dossier betrokken zijn, dat Lierse hiermee blufpoker speelt om (nog) meer geïnteresseerden te lokken.