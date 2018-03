Rijhuis gaat in vlammen op nadat bewoners kachel willen aansteken met benzine

Sint-Jans-Molenbeek - Donderdag is in Sint-Jans-Molenbeek een zware brand uitgebroken in een rijwoning in de Gentsesteenweg, vlakbij het Lidl-warenhuis. De oorzaak van de brand: de bewoners van het gelijkvloers wilden hun kachel aansteken met een benzinefles.

Omstreeks 18u wilden de bewoners van een appartement op het gelijkvloers hun kachel aansteken met een benzinefles. “Daarop ontstond een steekvlam en verspreidde het vuur zich snel”, aldus Johan Berckmans van de politiezone Brussel-West. “Op dat moment waren er in het gebouw acht mensen aanwezig.”

De betrokken bewoners konden het pand zelf verlaten, maar een gezin met drie kinderen zat boven vast. “Twee volwassenen en drie kinderen moesten inderdaad gered worden door de brandweer”, zegt Pierre Meys van de Brusselse brandweer. “Ze werden naar het ziekenhuis overgebracht omdat ze wat teveel rook hadden ingeademd. Het gaat om een standaardprocedure. Ze stellen het redelijk goed. Maar de brand was wel zeer stevig. Na een dik half uur hadden we het vuur wel onder controle.”

Alle bewoners zullen voor de komende dagen wel een ander onderkomen moeten vinden. De schade aan de woning is zeer groot en de brandweer moest het gebouw onbewoonbaar verklaren. Het is nog niet duidelijk of de gemeente voor opvang zal zorgen of dat de bewoners bij familie terecht kunnen.