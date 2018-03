Francken mag veroordeelde Syriëstrijder niet uitwijzen: “Wat moet ik dan wel doen?”

Een rechter heeft de uitwijzing van een veroordeelde Syriëstrijder naar Marokko tegengehouden, omdat hij het risico loopt te worden gefolterd. Bevoegd staatssecretaris Theo Francken (N-VA) reageert verbolgen. “Wat moet ik dan wel met Syriëstrijders doen?”

Bilal S., alias Abou Safiya, maakte deel uit van de cel van Khalid Zerkani, volgens het federaal parket de grootste ronselaar van jihadisten in België. In 2015 stond Bilal S. met Zerkani en 29 andere verdachten in Brussel terecht, en werd hij als lid van een terroristische groepering veroordeeld tot vijf jaar cel. Hij was in september 2015 naar Syrië gereisd voor een “specifieke opdracht”. In de weken na zijn terugkeer had hij nog verschillende keren contact met Zerkani. Wat ze van plan waren, is nooit echt duidelijk geworden.

In juni 2017 kwam Bilal S. vrij. Omdat hij de Marokkaanse nationaliteit heeft, wilde de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zijn verblijfsrecht afnemen en hem naar Marokko terugsturen. De DVZ baseerde zich op zijn veroordeling én op de analyse van het antiterreurorgaan OCAD, dat in de loop van 2017 tot twee keer toe aan Bilal S. dreigingsniveau 3 toekende, ook na zijn vrijlating. Kortom: hij is een gevaarlijke extremist.

Vijf kinderen

Toch mag ons land hem voorlopig niet naar Marokko terugsturen. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de beroepsrechtbank in asiel- en migratiedossiers, heeft de beslissing van de DVZ om hem het land uit te zetten bij uiterst dringende noodzakelijkheid geschorst.

De Raad trekt niet in twijfel dat Bilal S. een jihadist is die een ernstig gevaar vormt voor de openbare orde. Dat hij een Belgische vrouw en vijf jonge kinderen heeft, vindt de Raad ook geen argument om te mogen blijven. Maar, aldus de rechter, de DVZ heeft geen enkele stap ondernomen om garanties te krijgen dat Bilal S. bij een terugkeer naar Marokko daar niet voort zal worden lastiggevallen voor de feiten waarvoor hij al in België werd veroordeeld, en om het risico te verkleinen dat hij daar onmenselijk zal worden behandeld. Dat is een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Volgens de Raad heeft de DVZ nogal eenzijdig uit bronnen geciteerd om te argumenteren dat Bilal S. bij een terugkeer geen gevaar loopt. Zo haalde de DVZ rapporten aan waaruit blijkt dat Marokko op het vlak van mensenrechten grote sprongen voorwaarts heeft gemaakt, maar vergat de dienst te verwijzen naar de talloze kritische rapporten van bijvoorbeeld het VN-comité tegen Foltering.

Francken

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zegt dat het geen eenvoudig arrest is, en dat zijn kabinet het ten gronde bestudeert om te kijken “hoe we dit kunnen aanpakken”. In een vlog was hij scherper: “U moet mij eens uitleggen wat ik dan wel met Syriëstrijders moet doen. Ik weet het ook niet meer. De rechterlijke instanties maken het op de duur zo moeilijk om nog een efficiënt beleid te kunnen voeren.”