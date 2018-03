Hij wordt beschuldigd van 12 moorden en 45 verkrachtingen, maar niemand weet wie hij is

Minstens 12 moorden en 45 verkrachtingen tussen de jaren 1976 en 1986. Tientallen misdaden in de Amerikaanse staat Californië die aan dezelfde man worden toegeschreven. Wie die man is, weet tot op heden niemand. Toch hoopt de politie nog steeds de Golden State Killer ooit te kunnen vatten.

18 juni 1976. In de deuropening van de slaapkamer van een vrouw uit Sacramento, in de Amerikaanse staat Californië, staat een gemaskerde man met een groot slagersmes en een zaklamp in de hand. De man stapt op haar af, bindt haar handen vast en verkracht haar.

Haar naam is Jane. Zij was het eerste slachtoffer van een man die tien jaar lang zijn gang zou gaan in de Californische regio. De politie zou de man later omschrijven als een gewelddadige seriemoordenaar en -verkrachter. Hij kreeg minstens 45 verkrachtingen en 12 moorden op zijn naam.

BELUISTER. De lugubere oproep die een vrouw ontving van de East Area Rapist in 1977

Eerste moord

In het begin had de gewetenloze dader het vooral op vrouwen gemunt die alleen of samen met hun kinderen thuis waren. Vanaf 1977 begon hij ook steeds vaker koppels aan te vallen.

Zijn eerste dodelijke slachtoffers vielen in februari 1978. Brian en Katie Maggiore zagen tijdens een wandeling met de hond hoe hij probeerde binnen te dringen in hun huis in Rancho Cordova. Het zou hen uiteindelijk het leven kosten.

“Al die verkrachtingen, dan die moorden… Wij dachten dat hij nooit zou stoppen”, zegt Carol Daly, gepensioneerd speurder uit het departement Sacramento. “Maar twee maanden na de zaak-Maggiore leek het alsof hij plots verdwenen was.”

Original Night Stalker

Maar dat was alleen maar schijn. De zogenaamde East Area Rapist was gewoon naar een andere regio in Californië getrokken: Santa Barbara. Toen daar in december 1979 de eerste slachtoffers vielen, legde de politie echter niet meteen de link.

De dader hield wel eenzelfde patroon aan, maar liet nooit een steek vallen. Nooit liet hij vingerafdrukken achter. Nooit had iemand bewijzen. Hij kreeg er de bijnaam Original Night Stalker en zou nog tot in mei 1986 zijn slag kunnen slaan.

“Het waren vaak zeer koude, zeer gewelddadige misdaden”, zegt onderzoekster Erika Hutchcraft. “De gruwelijkste zaken die ik ooit heb moeten onderzoeken.”

Nieuwe kans?

Pas in 2001 kon DNA-materiaal aantonen dat eerdere vermoedens klopten: de East Area Rapist en de Original Night Stalker waren dezelfde persoon. Hij kreeg de naam Golden State Killer.

Maar zijn echte identiteit kon tot op heden niet achterhaald worden. Speurders hebben enkel kleine details over zijn uiterlijk en een robottekening van een vrouw die bijna slachtoffer werd.

Toch weigert de politie na al die jaren de hoop op te geven. In 2016 loofde de FBI nog een beloning van 50.000 dollar uit aan iedereen die informatie kon geven die tot zijn arrestatie zou leiden. Als hij nog in leven is, moet de Golden State Killer nu tussen de 60 en 75 jaar oud zijn.

Dit jaar komt er bovendien een boek en een televisieserie uit over de zaak, wat voor nieuwe aandacht zal zorgen. En dat geeft nieuwe hoop. “Hij moet een van de meest geslepen criminelen aller tijden zijn”, zei gepensioneerd rechercheur Ray Biondi. “Het is verbijsterend dat hij zo veel misdaden heeft begaan zonder één fout te maken.”