Opvallend verschil voor matchen in Play-off 2: Antwerp-fans lachen, Beerschot Wilrijk wil centje verdienen

De Antwerpse voetbalclubs hebben hun prijzen bekendgemaakt voor de tickets in Play-off 2. En er is een opvallend verschil: abonnees van Antwerp betalen, zoals reeds bij het begin van het seizoen aangekondigd, geen eurocent extra voor de vijf thuismatchen. Maar rivaal Beerschot Wilrijk wil wél nog graag een extra centje bijverdienen aan de ‘troostprijs’ na het mislopen van de promotie.

Op het Kiel betalen abonneehouders 40 euro voor alle wedstrijden in play-off 2, enkel de abonnees jonger dan 16 jaar krijgen de extra wedstrijden gratis. Fans zonder abonnement kunnen een mini-abonnement voor vijf wedstrijden aankopen voor 50 euro. Voor één wedstrijd betaal je bij Beerschot Wilrijk 10 euro, behalve voor de derby. Die kost 20 euro of het dubbele.

Beerschot Wilrijk is daarmee een van de weinige clubs die extra geld vraagt voor de wedstrijden in Play-off 2. Want net als bij Antwerp krijgen ook de abonnees van bijvoorbeeld Lierse, Zulte Waregem, Waasland-Beveren, OH Leuven en Moeskroen gratis toegang tot de wedstrijden van Play-off 2.

Op Antwerp wordt nog bekeken of er eventueel extra tickets worden verkocht, maar dan moet eerst de capaciteitsuitbreiding van het – uitverkochte – stadion goedgekeurd worden. “We zitten momenteel in de laatste fase van het bekomen van de nodige vergunningen om de volledige capaciteit van het deels vernieuwde Bosuilstadion te kunnen bezetten. We hopen tijdens de Play-offs onze volledige capaciteit te mogen benutten”, klinkt het.

De club laat nog weten dat abonnees niets moeten ondernemen: de extra toegang tot de thuiswedstrijden wordt automatisch op het abonnement geladen. Fans van Beerschot Wilrijk kunnen hun abonnement online verlengen vanaf volgende week maandag.

Zowel Antwerp als Beerschot Wilrijk belandden in groep B van play-off 2. De Great Old speelt zijn eerste thuiswedstrijd op paasmaandag 2 april tegen Oostende. Beerschot Wilrijk start op zaterdagavond 31 maart tegen Eupen, een week later volgt de eerste thuiswedstrijd tegen Lokeren. De week daarna, zondagmiddag 15 april, staat de eerste derby op het programma, op de Bosuil.