“Nieuw systeem van zware beroepen is opnieuw besparing op de kap van de gepensioneerden”

Het systeem van de zware beroepen dat de ­regering voor ambtenaren wil invoeren, is een besparingsoperatie. Het budget dat ze ervoor uittrekt, ligt immers een stuk lager dan de 330 miljoen euro die de afschaffing oplevert van het vervroegd pensioen voor sommige ­ambtenaren, de zogenaamde tantièmes. Dat schrijft de Inspectie van Financiën in een ­advies aan de regering.

De discussie over de zware beroepen wordt stilaan een never­ending story. Het dossier staat vandaag weer op de agenda van het kernkabinet, maar of het deze keer lukt, is nog maar eens on­zeker. Waarover gaat het nu ook alweer? Charles Michel trok in het begin van de regeerperiode de pensioenleeftijd op van 65 naar 67 jaar. Bedoeling is dat wie een zwaar beroep heeft, daarvan nog een aantal jaren kan afknabbelen. De vraag is uiteraard wie een zwaar beroep uitoefent en wie niet. En zo ja, hoeveel jaren hij of zij dan vroeger op pensioen mag. Is dat op 60 – zoals pensioenminister Daniel Bacquelaine, CD&V, MR en de vakbonden willen – of is het op 62 of 63, waarvoor N-VA en Open VLD pleiten.

Hoe dan ook moeten de zware beroepen voor de ambtenaren het bestaande systeem van de ‘preferentiële tantièmes’ vervangen, een stelsel dat onder anderen militairen, onderwijzers, rechters en NMBS-personeel toelaat een stuk vroeger te stoppen. De socialistische overheidsvakbond ACOD kapittelde de hervorming altijd al als een verdoken besparing, maar Bacquelaine ontkende dat altijd.

Minister Bacquelaine (MR) ontkent formeel dat besparen de bedoeling is van de hervorming Foto: Guy Puttemans

1,4 miljard in vijf jaar

Ondertussen is echter een advies van de Inspectie van Financiën (IF) opgedoken waarin zwart op wit staat dat de afschaffing van het bestaande systeem een stuk meer zal kosten dat wat de regering heeft voorzien voor de zware beroepen. Vanaf 2019 wordt daarvoor 16 miljoen euro uitgetrokken. Elk jaar komt daar nog eens hetzelfde bedrag bij. Maar uit berekeningen van de IF blijkt dat de afschaffing van de tantièmes volgend jaar al 180 miljoen euro oplevert.

De besparing voor de NMBS zit zelfs nog niet in dat bedrag omdat de IF dat nog niet kon berekenen. Maar tegen 2023 loopt het totale bedrag op tot 330 miljoen euro. Opgeteld gaat het over een periode van vijf jaar om 1,4 miljard euro die de regering uitspaart. Het budget voor de zware beroepen moet daarvan worden afgetrokken, “maar er zijn verschilpunten tussen beide systemen die zorgen dat het nieuwe systeem budgettair begrensder is”, schrijft de IF.

Minister Bacquelaine (MR) ontkent formeel dat besparen de bedoeling is van de hervorming. De cijfers van het IF zijn volgens hem ook op oude voorstellen gebaseerd. Maar ex-pensioenminister en Open VLD-Kamerlid Vincent Van Quickenborne noemt het niet meer dan logisch dat hiermee geld wordt uitgespaard. “Lang niet alle ambtenaren die nu vroeger mogen stoppen, zullen straks erkend worden als iemand met een zwaar beroep. Dit is net een van de maatregelen om de vergrijzing te financieren”.

“Mensen in onzekerheid”

Net zoals het ACOD laakt ook oppositiepartij SP.A de gang van zaken. “Dit is opnieuw een besparingsoperatie op de kap van de gepensioneerden. Weer worden zij gezien als een kostenpost en weer worden velen in grote onzekerheid geduwd”, zegt ­Kamerlid Karin Temmerman.

Het christelijke ACV en de liberale ACLVB zitten wel nog met de regering rond de tafel in een poging een akkoord af te sluiten. Zij geloven wel in de belofte van Bacquelaine om het geld dat op de ambtenaren wordt bespaard ook allemaal in het nieuwe systeem van de zware beroepen te steken.