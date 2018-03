Meerderheid houdt grote baas De Lijn in de gaten

De Vlaamse meerderheidspartijen gaan De Lijn-topman Roger Kesteloot nauwlettend in de gaten houden. Ze geven hem een laatste kans om zich aan zijn beloftes te houden in het Retibo-dossier. Dat “zorgenkind” van De Lijn zal na ­ontelbare gemiste deadlines uiteindelijk 150 miljoen euro kosten, de helft meer dan voorzien. “Uw geloofwaardigheid staat op het spel”, aldus parlementslid Marino Keulen.

Het ticket- en informatiesysteem van De Lijn blijft voor problemen zorgen Foto: BELGA

Met een optimistische powerpoint­presentatie kwam De Lijn-topman Roger Kesteloot zijn beleid inzake het Retibo-dossier verdedigen in het Vlaams Parlement. Retibo (een afkorting van Registratie-, Ticketing- en Boordcomputer) is al jaren het zorgenkind van de openbare vervoersmaatschappij. Het dient onder meer om reizigers te tellen, ­Mobib-vervoersbewijzen te ontwaarden met de herkenbare gele apparaten, en het verschaffen van realtime reizigersinformatie.

Maar een groot deel van die functies draait vierkant, deels door grote softwareproblemen. Bijna een decennium na aankondiging van het project is het nog steeds niet in werking. Kostprijs: 150 miljoen euro, zo’n 50 miljoen meer dan aanvankelijk geraamd.

De optimistische boodschap van Kesteloot in het parlement stond dan ook in schril contrast met de reactie van een kwade Marino Keulen (Open VLD). “Opnieuw vraagt men ons een paar maanden geduld”, zei hij. “Hoe vaak hebben wij dit al niet gehoord? Als het begrip déjà vu nog niet zou bestaan, dan werd het deze namiddag uitgevonden. Sommigen zullen denken dat wij parlementsleden prozac slikken, want we blijven hier nog erg kalm onder.”

Keulen schortte de vergadering zelfs ­onverwacht op voor een meerderheidsoverleg met coalitiepartners N-VA en CD&V. Daar werd prompt besloten om Kesteloot in twee aparte opvolgingscommissies opnieuw naar het parlement te roepen. Daar moet hij bewijzen dat hij zich aan zijn beloftes houdt. “De geloofwaardigheid van u en uw organisatie staat op het spel”, aldus Keulen.

Vlaamse nuchterheid

De Open VLD’er toonde daarnaast geen begrip voor de kritiek van Kesteloot op de “framing in de media” over Retibo. “Ik las dat die 150 miljoen euro weggegooid geld is”, zei de topman. “Maar het merendeel werd wel degelijk goed besteed.”

“Die framing was nog mild”, riposteerde Keulen. “Het zou er verdorie nog aan mankeren dat ál het geld verloren zou zijn.”

Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) liet ondertussen allemaal betijen, maar deelde toch een steek(je) uit aan zijn voorgangers: ”Laten we in de toekomst onze Vlaamse nuchterheid behouden, en ons niet laten verblinden door ­hypes, want in dit dossier hebben we het tegenovergestelde gedaan.”