Dit zijn de kwartfinalisten van de Europa League, Jordan Lukaku als enige Belg

De kwartfinalisten van de Europa League zijn bekend. De grootste ploegen zijn Atlético Madrid en Arsenal. Maar ook kleinere ploegen zoals RB Leipzig en Red Bull Salzburg wisten zich te plaatsen voor de kwartfinales. Jordan Lukaku is de enige overgebleven Belg, hij stootte met Lazio door.

Atlético Madrid met toppers zoals Antoine Griezmann en Diego Costa plaatste zich bijzonder makkelijk voor de kwartfinales van de Europa League. In de Spaanse competitie staat Atlético tweede met acht punten minder dan FC Barcelona en staan ze zeven voor stadsrivaal Real Madrid.

Foto: AFP

Marseille met de Franse topspeler Dimitri Payet plaatste zich ten koste van Atletic Bilbao. In de Franse competitie staat Marseille derde met maar liefst 21 punten minder dan leider PSG.

Ook RB Leipzig behoort tot de laatste acht. Zij moeten het vooral hebben hun spits en Duits international Timo Werner en middenvelder Naby Keita. Na een derde plaats in de groepsfase van de Champions League schakelde de Duitse ploeg al Zenit Sint-Petersburg en Napoli uit in de Europa League. Momenteel staan ze zesde in de Duitse Bundesliga.

Jordan Lukaku bij de laatste acht

Lazio met Ciro Immobile en onze landgenoot Jordan Lukaku kegelde Dynamo Kyiv uit de Europa League. In de Seria A staat Lazio voorlopig vierde na AS Roma, Napoli en leider Juventus, maar wel voor Inter Milaan en AC Milan.

Het Portugese Sporting CP met de Nederlandse international Bas Dost en de Portugese doelman Rui Patricio stoten door na een dubbele confrontatie tegen Plzen in de achtste finales. In de Primeira Liga moet Sporting Porto en Benfica voor zich dulden.

Sead Kolasinac viert na de match tegen AC Milan. Foto: Photo News

Arsenal met sterren zoals Mesut Özil en Henrikh Mkhitaryan kegelde AC Milan uit het tornooi, terwijl ze in de eigen Premier League pas zesde staan.

Ook CSKA Moskou schaarde zich bij de laatste acht en kon daarvoor rekenen op Ahmed Musa en Alan Dzagoev. De ploeg uit Rusland versloeg Olympique Lyon in de achtste finales. Momenteel staan ze derde in de competitie.

Red Bull Salzburg staat aan de leiding in de Oostenrijkse Bundesliga en ook in de Europa League zijn ze bezig aan een sterk seizoen. Ze hielden makkelijk stand tegen Borussia Dortmund en Michy Batshuayi en mogen zich dus ook kwartfinalist noemen. Munas Dabbur scoorde dit seizoen in totaal al 22 keer in 17 wedstrijden.