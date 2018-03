Wilt u zeker biovlees? Let dan vooral op deze twee labels

Hoe bio is een biobiefstuk? Na het gesjoemel in het slachthuis van Bastenaken, blijkt het label plots niet zo betrouwbaar. “Fraude valt nooit volledig uit te sluiten”, klinkt het bij het BioForum. “Maar bij een bioslager is het risico kleiner dan in de supermarkt.”

“Ik heb de beste biobeesten van heel het land!” Dat zei slachthuiseigenaar Louis Verbist woensdag nog aan onze redactie. Even later bleek dat zijn firma Veviba gesjoemeld had met het label: een bio­etiket op gewoon vlees, en de winst schoot de hoogte in.

Het EU Biolabel geldt voor heel Europa Foto: if

Er bestaan tientallen labels voor biologische voeding. Daarnaast zijn er ook merken die strooien met begrippen à la “duurzaam”, “eco” of “natuurlijk”. Maar eigenlijk is er maar één dat er echt toe doet: het EU Biolabel. Dat geldt voor heel Europa, en garandeert dat de productie gebeurde volgens de regels van de biologische landbouw, verwerking en verkoop. Daarnaast is er het Belgische BioGarantie-label, dat extra duurzaamheid garandeert.

De vermelding “bio”, zoals die vaak groot op verpakkingen van supermarktproducten staat, biedt op zich geen garantie. “Maar op die producten vind je normaal ook het EU biolabel, dat wel wettelijk is”, klinkt het bij BioForum.

Betrouwbaar?

Is het dan zo simpel? Etiket erop en klaar? “Neen”, zegt ­Sabrina Proserpio van het BioForum, de sectororganisatie van biovoeding. “Veviba kreeg in 2016 dertien keer een biocontrole, in 2017 waren het er acht. Die controles, door het onafhankelijke orgaan Certisys, zijn heel streng.” En toch: bij al die controles werden géén inbreuken vastgesteld. Het was het Federaal Voedselagentschap dat de fraude ontdekte via een andere weg.

Is het biolabel dan wel betrouwbaar? Krijg je wel waar voor je geld, als je dubbel zo veel betaalt voor een bio­logische kotelet? In principe garandeert het label een resem voorwaarden: de dieren kregen geen antibiotica, kwamen niet in contact met pesticiden, kregen plantaardig voedsel, voldoende uitloop... “In vergelijking met andere labels, is BioGarantie een van de strengste”, zegt Filip De Bodt van de vzw ­Climaxi, die ecologische labels controleert. “Maar het is zoals met de politie: niet achter elke hoek staat een agent. Vooral in grote bedrijven bestaat de verleiding om soms iets te doen wat niet mag.”

Het Belgische BioGarantie-label garandeert extra duurzaamheid Foto: if

Dat bevestigt men ook bij het BioForum: “Fraude valt nooit volledig uit te sluiten”, zegt Proserpio. “Maar het risico is kleiner bij vlees van een erkende bioslager, dan bij biovlees uit de supermarkt. Bij die laatste zijn er verschillende schakels – van boeren over slachthuizen tot verkoop – die apart worden gecontroleerd. Bij de slager is de keten korter, en is de controle makkelijker.”

Dure varkens

Frank Bielen, bioslager uit Tongeren, verklaart: “In een slachthuis komen honderden dieren tegelijk binnen. Bij ons verwerken we dier per dier, rechtstreeks van een vaste boer. Dat verkleint de foutenmarge enorm.” Ook Bielen krijgt geregeld controle, 5 à 6 keer per jaar. “Die controles alleen al kosten me 2.500 euro. Bovendien zijn biologische dieren in aankoop veel duurder: een gewoon varken aan karkas kost 1,80 euro per kilo, een biovarken 4,20 euro per kilo. Vandaar het prijsverschil voor de consument.”

Volgens Filip De Bodt is zo’n kleine keten de enige manier waarop men het biolabel echt kan garanderen. “Bio hoort niet thuis in de supermarkt. In de korte ketens loopt het systeem perfect. Op grote schaal blijkt er ruimte voor wan­toestanden. Ik vind: als je de garantie niet kan bieden, dan is er voor het label geen plaats.”