Controverse tijdens Arsenal - Milan: Gunners krijgen onterechte penalty na schwalbe, “nieuwe Buffon” blundert

AC Milan was naar Arsenal afgezakt met een missie. Het slikte in eigen huis twee goals en had dus minstens twee doelpunten nodig om verlengingen of meer af te dwingen en door te stoten in de Europa League. Maar dat verliep niet zoals gepland...

De Italiaanse ploeg kwam na een dik halfuur op voorsprong, maar vijf minuten later scoorde Danny Welbeck de gelijkmaker voor Arsenal vanop de penaltystip. De bal werd wel onterecht op de stip gelegd op aangeven van de assistent-scheidsrechter op de achterlijn. Welbeck pakte namelijk uit met een duik. Het tweede doelpunt van Arsenal kwam er door een blunder van doelman Gianluigi Donnarumma, vaak de "nieuwe Buffon" genoemd. Het werd uiteindelijk 3-1 in het voordeel van Arsenal.

For all those asking, yes a BLATANT dive from Welbeck. Ref was conned #ARSMIL