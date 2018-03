POLL. Deze acht kunnen de Champions League nog winnen: wat zijn hun sterke punten en wie is uw topfavoriet?

Vrijdagmiddag om 12u00 vindt in het hoofdkwartier van de UEFA in Nyon de loting plaats voor de kwartfinales van de Champions League. Acht ploegen maken nog kans op de beker met de grote oren. Wie is uw favoriet?

Drie Spaanse, twee Italiaanse, twee Engelse en één Duitse ploeg. Zij gaan vrijdag de bokaal in voor de loting van de kwartfinales. Dat is deze keer een open loting, wat wil zeggen dat teams uit hetzelfde land elkaar kunnen tegenkomen. Zo kan Real Madrid dus uitkomen tegen Barcelona of Juventus tegen Roma. Milan-legende Andriy Shevchenko is de onschuldige hand van dienst.

De heenwedstrijden van de kwartfinales worden gespeeld op 3 en 4 april, de terugwedstrijden vinden plaats op 10 en 11 april.

Foto: AFP

Real Madrid (Spa)

Real begon als titelverdediger aan deze campagne maar slaagde er niet in om zijn groep te winnen. Los Blancos verloren in Londen tegen Tottenham en moesten de Spurs laten voorgaan in Groep H. In de achtste finales werd wel twee keer gewonnen van PSG. Het werd 3-1 in Madrid en 1-2 in Parijs.

Sterspeler: Cristiano Ronaldo. Hij zit dit seizoen al aan twaalf CL-doelpunten.

Grootste sterkte: Winnaarsmentaliteit die altijd bovenkomt wanneer dat nodig is.

Foto: Photo News

Barcelona (Spa)

Vorig jaar waren de kwartfinales het eindstation voor FC Barcelona. Dit seizoen lieten de Blaugrana weinig liggen in de groepsfase. Ze wonnen Groep D tegen Olympiakos, Sporting Lissabon en vooral Juventus. In eigen huis wonnen ze met 3-0 van de Oude Dame. In de achtste finales was Barça te sterk voor Chelsea. In Londen werd het nog wel 1-1, in Camp Nou won Barcelona met 3-0.

Sterspeler: Lionel Messi. De Argentijn had tegen Chelsea een voet in elk doelpunt met drie goals en een assist. Hij zit nu aan 100 goals in de CL.

Grootste sterkte: Totaalvoetbal met sterke defensie en offensieve weelde.

Foto: EPA-EFE

Sevilla (Spa)

In de groepsfase was het zwoegen voor Sevilla. De Spanjaarden wonnen slechts twee van hun zes wedstrijden en verzekerden zich pas op de laatste speeldag van kwalificatie, weliswaar achter Liverpool. In de achtste finales schakelde Sevilla echter verrassend Manchester United uit dankzij een 1-2 overwinning op Old Trafford.

Sterspeler: Steven N’Zonzi. De draaischijf op het middenveld en al een tijdje gelinkt aan topclubs als Manchester City en Juventus.

Grootste sterkte: Europese ervaring.

Foto: REUTERS

Juventus (Ita)

De verliezend finalist van vorig jaar begon de campagne met een 3-0 nederlaag in Barcelona. De Oude Dame herstelde zich daarna en werd tweede in Groep D. In de achtste finales gaf Juve in Turijn een 2-0 voorsprong uit handen tegen Tottenham maar ging het met 1-2 winnen in Londen.

Sterspeler: Paulo Dybala. De Argentijn scoorde tegen de Spurs zijn eerste van dit CL-seizoen maar bepaalt offensief alles wat er gebeurt bij Juve.

Grootste sterkte: IJzersterke organisatie met een boel ervaring.

Foto: Photo News

Roma (Ita)

Tot verbazing van velen plaatste AS Roma zich in een groep met Chelsea en Atlético Madrid. De Giallorossi werden zelfs groepswinnaar, onder andere dankzij een 3-0 zege tegen de Blues. In de achtste finales werd afgerekend met Shakhtar. Roma verloor in Donetsk met 2-1 maar pakte thuis de zege dankzij een goal van Edin Dzeko.

Sterspeler: Radja Nainggolan. De Ninja is de sleutelspeler op het middenveld van Roma.

Grootste sterkte: Wonnen drie van hun vier thuismatchen, waaronder tegen Chelsea en Shakhtar.

Foto: REUTERS

Liverpool (Eng)

In de groepsfase was het even zoeken voor Liverpool. De Reds speelden eerst twee keer gelijk, maar scoorden uiteindelijk liefst 23 keer op weg naar groepswinst in Groep E met Sevilla, Spartak en Maribor. In de achtste finales moest FC Porto er voor eigen publiek met 0-5 aan geloven. De terugwedstrijd op Anfield (0-0) was slechts een formaliteit.

Sterspeler: Mohamed Salah. De Egyptenaar zit dit seizoen aan 32 goals in 40 wedstrijden.

Grootste sterkte: Offensieve machine met Salah, Firmino en Mané.

Foto: Photo News

Manchester City (Eng)

In de groepsfase was Manchester City outstanding ondanks het gevaarlijke Napoli als tegenstander. De Citizens haalden het zowel thuis als uit van de Italianen en wonnen Groep F al bij al makkelijk. In de achtste finales werd met 1-2 verloren van Basel, maar in Zwitserland had City met 0-4 gewonnen.

Sterspeler: Kevin De Bruyne. Met elf goals en negentien assists is de Rode Duivel bezig aan een topseizoen.

Grootste sterkte: Dodelijke combinatie tussen oerdegelijk middenveld/flanken en efficiënte aanval met De Bruyne als katalysator en Pep Guardiola als coach.

Foto: Photo News

Bayern München (Dui)

Bayern had het in de groepsfase niet makkelijk. Er werd met 3-0 verloren van PSG en tegen Anderlecht ging het twee keer verre van vlot. Der Rekordmeister eindigde dan ook tweede in Groep B. In de achtste finales werd echter gehakt gemaakt van Besiktas. Het werd 5-0 in München en 1-3 in Turkije.

Sterspeler: Robert Lewandowski. De Pool zit aan 32 doelpunten, waarvan vijf in de CL, in 36 wedstrijden.

Grootste sterkte: Duitse degelijkheid, efficiëntie en winnaarsmentaliteit.