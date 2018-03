Bondscoach Martinez heeft een plan om Belgische toppers fit op het WK in Rusland te krijgen

Als de Rode Duivels volgende week samenkomen om de oefeninterland tegen Saudi-Arabië (27 maart) voor te bereiden, zal alles in het teken staan van extra rust. Om te vermijden dat we straks met een oververmoeide selectie richting Rusland trekken, gaat Roberto Martinez elke speler individueel benaderen. De internationals die alles speelden bij hun club zullen vooral mogen rusten.

Het is een bezorgdheid die wel vaker wordt geuit. Gaan bepalende Rode Duivels zoals Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Dries Mertens en Romelu Lukaku niet opgebrand zijn tegen dat het wereldkam­pioenschap begint? Ter illustratie: De Bruyne zit nu al aan 49 wedstrijden dit seizoen bij Manchester City en de Rode Duivels. Als City het tot de finale van de Champions League schopt – en dat is niet ondenkbaar – kan hij eind mei uitkomen op maar liefst 73 wedstrijden. Om vervolgens voor – wie weet – vier à vijf weken naar Rusland te trekken. A hell of a job.

Wel, bondscoach Roberto Martinez heeft die rekensom ook gemaakt en zet daarom in op maximale rust voor zijn toppers. En daar begint hij volgende week al mee. De keuze om nu slechts één oefeninterland te spelen – in tegenstelling tot twee wedstrijden bij de meeste WK-deelnemers – is in die optiek gemaakt. En ook in zijn trainingsschema houdt Martinez daar rekening mee. Meer dan ooit zal elke speler een schema volgen op zijn eigen maat.

Maandag wordt iedereen in Tubeke verwacht, maar dinsdag, woensdag en donderdag staan in het teken van rust en herstel. Jongens als Thomas Vermaelen (weinig wedstrijdritme) en Toby Alderweireld (pas terug uit blessure) zullen op die dagen een individueel programma volgen. De Bruyne en co. krijgen rust. Pas vanaf vrijdag start de opbouw naar de oefeninterland van dinsdag 27 maart tegen Saudi-Arabië.

Meer tijd met de familie

Wellicht gunt Roberto Martinez zijn spelers volgende week ook wat tijd met de familie. Iets waar onder het bondscoachschap van Marc Wilmots weinig ruimte voor was, maar wat Martinez wil veranderen.

Om die reden plant de Spanjaard voor het WK geen stage in het buitenland én geeft hij iedereen tussen de laatste competitiewedstrijd en de start van de voorbereiding op het WK een week vrij om de batterijen op te laden.