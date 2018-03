Deze zes Belgen hopen op een selectie voor de Rode Duivels

De selectie die Roberto Martinez vandaag bekendmaakt is de laatste waarin hij een beetje kan experimenteren. De bondscoach zal naar verwachting een vrij uitgebreide selectie samenbrengen. Naast Thomas ­Foket zijn er nog enkele spelers die hopen op een selectie.

Brandon Mechele (25, Club Brugge)

Toby Alderweireld heeft nog maar net de trainingen hervat en speelde nog niet, Christian Kabasele is onbeschikbaar en Dedryck Boyata is nog maar net weer fit. Van die onzekerheden kan Bran­don Mechele profiteren. Zeker nu Leander Dendoncker een moeilijke periode doormaakt bij Anderlecht. Mechele is het gewoon om in een driemansdefensie te spelen.

Nicolas Lombaerts (32, KV Oostende)

Nicolas Lombaerts werd nog nooit opgeroepen onder de huidige bondscoach, maar heeft zich de laatste maanden ontpopt tot de leider van de defensie bij Oostende. Lombaerts droomt ervan om erbij te zijn in ‘zijn’ Rusland.

Dion Cools (21, Club Brugge)

De flankspeler is matuurder geworden en heeft minder ups en downs. In het systeem van Ivan Leko kan ook hij heel de flank ­afdweilen en dat zowel op links als op rechts. Door zijn roots kan Cools ook nog voor ­Maleisië kiezen.

Hans Vanaken (25, Club Brugge)

Het centrum van de Rode Duivels is eigenlijk al overbevolkt, maar dat neemt niet weg dat Martinez in een ruime selectie Hans Vanaken mogelijk eens een kans geeft. De 25-jarige draaischijf van Club Brugge zit dit seizoen al aan twaalf goals en veertien assists.

Dennis Praet (23, Sampdoria)

Qua positie zit hij met hetzelfde probleem als Hans Van­aken. Maar zijn goede seizoen bij ­Sampdoria verdient misschien eens een ­selectie. Probleem is dat hij net terugkeert uit blessure en nog maar een half uur ­gespeeld heeft sinds zijn afwezigheid.

Anthony Limbombe (23, Club Brugge)

Wellicht de grootste kanshebber op een selectie. Was dit seizoen al meermaals beslissend voor Club Brugge. Zijn grootste troef: hij heeft het profiel dat het meest geschikt is voor de rol op de linkerflank. Minder aanvaller dan Carrasco, minder verdediger dan Jordan Lukaku.