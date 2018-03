Op hol geslagen Tesla richt ravage aan bij school

Een op hol geslagen Tesla heeft donderdagmiddag een ravage veroorzaakt in Wormerveer, Nederland. Een onderzoek moet nog uitwijzen wat de oorzaak is.

De elektrische auto sloeg vanmiddag op hol nabij het schoolplein van een basisschool, meldt de website NH Nieuws. Volgens de politie wilde de vrouw achter het stuur een bocht beschrijven, maar gaf haar wagen opeens meer gas. Onderzoek moet nog uitwijzen wat hierbij is misgegaan.

Bij het ongeluk met de elektrische auto waren een andere wagen, een fietser en een scooterrijder betrokken. Een persoon raakte gewond en moest met een ambulance worden afgevoerd.

Tesla heeft inmiddels gereageerd op het incident. Het bedrijf laat weten in contact te staan met de plaatselijke autoriteiten over het ongeluk. “We verlenen onze volledige medewerking om vast te stellen wat er gebeurd is. De betreffende auto was alvast niet uitgerust met het optionele Autopilot systeem.”

Het is niet het eerste incident met een op hol geslagen Tesla. In 2016 kwam in de Amerikaanse staat Florida een Tesla-bestuurder om het leven bij een ongeluk. Die wagen crashte wel terwijl de autopilot was ingeschakeld.