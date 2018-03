Donald Trump jr. en zijn vrouw gaan scheiden

Het huwelijk van Donald Trump jr. en zijn vrouw Vanessa lijkt voorbij. Na twaalf jaar gaan ze in goede verstandhouding scheiden, dat meldt Vanessa in een verklaring.

Eerder raakte al bekend dat het koppel een huwelijkscrisis doormaakte, maar een echte reden voor de breuk werd er niet gegeven. De scheidingspapieren stellen dat Vanessa een ‘uncontested divorce’ wenst. Dat wil zeggen dat het verdelen van de inboedel of de voogdij over hun vijf kinderen niet ter discussie staat voor de rechtbank. Die kinderen “blijven onze eerste prioriteit”, aldus Vanessa in de verklaring.

Eerder deze week werd Vanessa naar het ziekenhuis gebracht nadat ze een poederbrief opende. De brief was gericht aan haar man. Uiteindelijk bleek het loos alarm.

Het 40-jarige model Vanessa Trump is sinds 2005 met Donald Trump Jr. gehuwd. Onder haar meisjesnaam Vanessa Haydon was ze vooral van de New Yorkse modescène bekend en onder andere in reclamespots te zien. Ze hebben samen vijf kinderen. Donald Trump Jr. (40) bestuurt de zaken van de Trump Organization samen met zijn broer Eric (34) sinds hun vader president werd.