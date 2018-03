Gerechtshof Amsterdam buigt zich over nieuwe schikking voor Fortis-gedupeerden

Brussel - Het wordt opnieuw nagelbijten voor de naar schatting 150.000 à 200.000 Fortis-beleggers die tussen 2007 en 2008 hun investering zagen verdampen als gevolg van misleiding door de toenmalige Fortis-top. Ageas, als erfgenaam van Fortis, legt 1,3 miljard euro op tafel om na tien jaar een streep onder de zaak te trekken, maar het laatste woord is aan het Gerechtshof in Amsterdam. Dat organiseert vrijdag en op 27 maart een hoorzitting om te bepalen of het de schikking bindend verklaart. Als dat gebeurt, zouden de eerste gedupeerden nog dit jaar een deel van de vergoeding ontvangen.

Ongeveer een jaar geleden werd al eens een hoorzitting georganiseerd in Amsterdam over een eerste schikkingsovereenkomst die Ageas bereikte met een aantal beleggersorganisaties (Deminor, Stichting FortisEffect, Stichting Investor Claims Against Fortis (SICAF) en VEB). De verzekeraar legde toen 1,2 miljard euro op tafel, het hoogste schikkingsbedrag ooit in Europa.

De rechtbank veegde die overeenkomst echter van tafel, omdat ze moeite had met het onderscheid in vergoeding voor beleggers die zich bij een belangenorganisatie hadden aangesloten en gedupeerden die dat niet hadden gedaan. Ook het feit dat de beleggersorganisaties zelf een forse vergoeding zouden ontvangen, riep toen vragen op.

Intussen is er een nieuwe schikkingsovereenkomst, waarvoor Ageas nu zelfs 1,3 miljard euro op tafel legt. In de nieuwe overeenkomst zouden de ‘claimanten’ (gedupeerden, red.) gelijk worden vergoed. De beleggersorganisaties schaarden zich achter de nieuwe schikkingsovereenkomst - ook het Nederlandse Consumentenclaim dat op de vorige hoorzitting nog kritiek had.

Vrijdag buigt het Gerechtshof in Amsterdam zich uitsluitend over het luik rond de vergoedingen die de verschillende beleggersorganisaties van Ageas zullen ontvangen. Alles samen gaat het om 45 miljoen euro, waarvan 10,5 miljoen euro voor het Belgische Deminor. De rechtbank wil informatie krijgen over de verdienmodellen, de kosten die zijn gemaakt en wat gebruikelijk is in de markt. De beleggersorganisaties zullen pleiten dat hun vergoedingen onder de contractvrijheid vallen en dat ze risico’s hebben genomen door tien jaar geleden een rechtszaak te starten.

De schikkingsovereenkomst geldt voor iedereen die Fortis-aandeelhouder was van 28 februari 2007 tot 14 oktober 2008.