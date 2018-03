Timelapse toont hoe ingestorte voetgangersbrug Miami vorige week op haar plaats werd gezet

Een timelapse van Florida International University laat zien hoe zaterdag de voetgangersbrug in Miami op haar plaats werd gezet. De betonnen constructie stortte donderdag in en belandde op meerdere wagens. Er vielen al zeker vier doden en tien gewonden.

De universiteit postte op zaterdag 10 maart de versnelde beelden op sociale media. Het laat de volledige installatie zien van de 950 ton zware voetgangersbrug. In totaal was er amper zes uur tijd nodig om de klus te klaren, wat opmerkelijk sneller is dan normaal. De arbeiders maakten immers gebruik van een techniek genaamd ‘Accelerated Bridge Construction’. Op die manier konden ze het risico op ongevallen verkleinen voor zowel de bouwvakkers als voetgangers en had ook het verkeer minder last van de werkzaamheden. Sinds het zware incident gebeurde, is de speciale techniek onderwerp van discussie.