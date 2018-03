Straks kan u bedrijfswagen inruilen op twee manieren: zo werkt het

Binnenkort krijgen de gebruikers van een bedrijfswagen niet één maar twee alternatieven voorgeschoteld die hen moeten verleiden om minder de auto te gebruiken. De cash-for-car-regeling is gisteren al goedgekeurd in de kamer, vandaag is het de beurt aan het mobiliteitsbudget. Maar hoe werken deze regelingen? En wat krijgt u straks in ruil voor uw bedrijfswagen?