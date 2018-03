Kantoorgebouwen in stationsbuurten nog nooit zo populair

Overal in België strijden bedrijven om een plekje in de stationsbuurten. Een schril contrast met enkele jaren geleden toen de wijken om en rond de stations vaak verloederde buitenbuurten waren. Dat blijkt onder meer uit het jaarlijkse Trends-rapport van Group Hugo Ceusters-SCMS.

Zo zit er aan het station van Mechelen met de Emmaüs-site, MG city station, het Zegel en het Virix-project bijna 40.000 vierkante meter kantoorruimte aan te komen. In Turnhout zit het project Niefhout in de pijplijn. En aan het station Antwerpen-Berchem is er de realisatie van Post X, het grootste kantorenproject van België, samen met The Link goed voor 100.000 vierkante meter.

Dat bedrijven hun werknemers in de buurt van een station willen laten werken, heeft alles te maken met de toenemende mobiliteitsproblemen. De files op Vlaamse snelwegen waren in 2017 langer dan de vorige jaren. De gemiddelde lengte steeg op werk- en schooldagen naar 169 km, 11 km meer dan in 2016, een absoluut record.

“In de keuze van hun kantoor worden bedrijven steeds meer verplicht om naar het openbaar vervoer te kijken. En dan komen ze vaak uit bij de stationsbuurten. Bovendien is deze evolutie positief voor alle partijen. Bedrijven verliezen minder tijd door hun strategische ligging, werknemers lijden minder onder de filemiserie en de stationsbuurten floreren weer wat de stad ten goede komt”, zegt Ronny Nuten, hoofd kantoorafdeling Group Hugo Ceusters-SCMS.

