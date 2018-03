20 jaar geleden won hij 15,4 miljoen euro met de lotto. Nu gaat hij de dood achter de tralies tegemoet

Van de ene dag op de andere ging James Hayes van een arme veiligheidsmedewerker op het kerkhof naar miljonair, dankzij één winnend ticketje van de lotto. Nu is de man echter op het verkeerde pad terechtgekomen. De rechter heeft hem veroordeeld tot een levenslange celstraf, waardoor hij van zijn miljoenenwinst geen cent meer kan uitgeven.

Toen James Hayes in 1998 zijn shift had afgerond als beveiliger van de plaatselijke begraafplaats in Los Angeles ging hij om 4.30 uur ’s morgens vol zorgen naar bed. Hij was al jaren niet meer op vakantie geweest en zijn auto was dringend aan enkele reparaties toe. Maar hij stond nog in schuld bij de belastingen, dus hij moest elke cent bij elkaar schrapen om rond te komen in zijn kleine flat in de Amerikaanse staat Californië.

Totdat zijn grootmoeder hem enkele uren later uit bed belde. De Amerikaan, toen 35 jaar, was immers de vorige dag bij haar geweest met een ticket van de Californische SuperLotto dat hij snel had gekocht aan een benzinestation. Dat velletje papier zou zijn leven veranderen: alle cijfers waren juist. De man kreeg maar liefst 19 miljoen dollar op zijn rekening, wat ongeveer gelijk is aan 15,4 miljoen euro. “Ik ben zo enorm gelukkig: ik ga een huis en een nieuwe wagen kopen. Nu kan ik eindelijk een gezin stichten met mijn vrouw”, reageerde hij destijds dolgelukkig aan de LA Times.

Het slechte pad

Maar zoals bij vele lottowinnaars deed de winst meer kwaad dan goed voor Hayes. Donderdag is immers bekendgemaakt dat de man schuldig is verklaard voor vier bankovervallen in de staat Californië tussen april en september 2017. Tijdens elke gewelddadige inbraak zou hij een briefje hebben getoond aan de medewerkers waarop stond dat ze hem maar 10.000 euro per keer moesten geven voor een “noodgeval in de familie”. Als ze dat niet zouden doen, dan zou hij één van de aanwezigen neerschieten, dreigde hij.

Bovendien zou hij wekelijks 1.000 dollar besteden aan zijn heroïneverslaving en leeft hij al een tijdlang alleen in een garage. Hoeveel er van zijn lottowinst van 19 miljoen dollar is overgebleven, is dus nog maar de vraag. Nu klinken zijn beloftes van weleer immers heel hol, toen Hayes zei dat hij het geld niet ging verkwisten. “Ik ga mijn geld echt niet zomaar opdoen. Ik ga veranderen, alleen maar in de goede zin”, zei de man destijds.

Sterven achter de tralies

Nu is James Hayes opgepakt, na een tip van één van zijn vrienden. De voormalige lottowinnaar riskeert een celstraf van maar liefst 80 jaar. Als de strafuitvoeringsrechtbank dat bevestigt, dan wil dat zeggen dat de man achter de tralies zal sterven. Hayes is ondertussen immers al 55 jaar oud.