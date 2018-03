Trainingen van bekerfinalisten Genk en Standard in Koning Boudewijnstadion worden geannuleerd

Racing Genk en Standard nemen het zaterdagavond (om 20u45) tegen elkaar op in de finale van de Croky Cup. Vandaag zouden beide clubs trainen in het Koning Boudewijnstadion maar die trainingen werd geannuleerd, beide clubs trainen vandaag daarom op hun eigen complex. De Limburgers willen hun ongeslagen status behouden en gaan voor een vijfde zege in vijf finales. Standard mikt op een achtste eindzege, in zeventien finales. In 2000 stonden beide teams al eens tegenover elkaar in de finale. Genk trok toen aan het langste eind, met een 4-1 zege.

Grasmat wordt gespaard

De grasmat in het Koning Boudewijnstadion is al langer een zorgenkind, er staat zelfs al een vervanging gepland. Twee trainingen na de vele regen vzouden nefast kunnen zijn voor de bespeelbaarheid van het veld, zeker in combinatie met de voor zaterdag voorspelde vriestemperaturen.

“We zijn noodgedwongen om deze wijzigingen door te voeren wegens de meteorologische voorspellingen van het KMI”, klinkt het bij de KBVB. “Door deze voorspellingen zijn we genoodzaakt het terrein van het Koning Boudewijnstadion te bedekken en dit vanaf deze vrijdagmiddag. We hebben deze beslissing genomen omdat het de bedoeling is van de KBVB en de Pro League om de finale van de Croky Cup in de best mogelijke omstandigheden te laten doorgaan.”

De persconferenties van beide clubs gaan vanavond wél door in Brussel.

Twee ploegen-in-vorm

Voor beide clubs is de Bekerfinale een mooi toetje op een sterke eindsprint in de reguliere competitie. Zowel Genk (13/18 in de laatste zes speeldagen) als Standard (14/18) holden in de strijd voor een Play-off I-ticket lang achter de feiten aan, maar stonden finaal toch op plaatsjes vijf en zes. De Limburgers verzekerden zich de voorbije weken met het meer ‘realistische’ voetbal van nieuwe coach Philippe Clement vrij eenvoudig van een toegangsbewijs voor de titelrace. Standard van zijn kant moest zondag in Oostende nog alle zeilen bijzetten. De Rouches kwamen 2-0 achter aan de kust, maar zetten onder leiding van een erg geïnspireerde Mehdi Carcela de achterstand nog om in de benodigde 2-3 zege.

Geen uitgesproken favoriet

Een favoriet voor de winst zaterdag valt moeilijk aan te duiden. In het voordeel van Racing Genk pleit het ‘perfecte’ bekerparcours de voorbije twintig jaar. Exact twee decennia geleden bereikten de Limburgers voor het eerst de Bekerfinale, en verrasten toen het eerder kampioen geworden Club Brugge (4-0). Ook in 2000 (4-1 tegen Standard), 2009 (2-0 tegen KV Mechelen) en 2013 (2-0 tegen Cercle Brugge) won Genk de bereikte finale. Ook de stilaan lege Genkse ziekenboeg zal Philippe Clement pretoogjes bezorgen. Zondag nog toonde Leandro Trossard zich met een sterke invalbeurt (en een doelpunt) klaar voor zaterdag.

Standard kan dan weer moed putten uit haar twee laatste Bekerfinales. Zowel in 2011 (2-0 tegen Westerlo) als in 2016 (2-0 tegen Club Brugge) konden de Rouches juichen. Ook in Luik kan coach Ricardo Sa Pinto steeds vaker een glimlach opzetten. De Rouches versterkten zich in de wintermercato danig met de teruggekeerde Carcela, en lijken ook voorin - ondanks het vertrek van topschutter Orlando Sa naar China - nauwelijks aan kwaliteit te hebben moeten inboeten. Publiekslieveling Renaud Emond herrees de laatste weken immers uit zijn as. Hij zorgde ervoor dat de ploeg het gecontesteerde vertrek van Sa nauwelijks hoefde te voelen.

Uitverkocht

Beide teams zullen voor een uitverkocht stadion spelen zaterdag. Genk verkocht al al haar 20.000 toegekende tickets, Standard had maandag nog 600 tickets beschikbaar, maar zal die naar verwachting ook aan de man brengen.

Vorig seizoen won Zulte Waregem de Beker door in een zinderende finale - 3-3 na verlengingen - Oostende te kloppen met strafschoppen (4-2).