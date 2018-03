Niemand wil lawaai in buurt van luchthaven meten: studiebureaus haken stuk voor stuk af

Zaventem - Er is nog altijd geen studiebureau gevonden om de effecten en de impact van het lawaai rond de luchthaven van Zaventem te onderzoeken. Dat blijkt uit een document van de federale dienst Overheidsopdrachten. Nochtans speelt zo’n studie een sleutelrol in de oplossing voor het lastige dossier van de geluidshinder rond Brussels Airport.

Een rechter verplichtte minister van Mobiliteit François Bellot (MR) al in juli vorig jaar om een onafhankelijke studie te laten uitvoeren naar de effecten en de impact van het lawaai rond de luchthaven. Bellot kreeg daarvoor één jaar de tijd.

De bedoeling was om een gerenommeerd internationaal studiebureau aan te stellen. Een eerste poging mislukte echter. Er meldde zich maar één bureau aan, maar dat bleek eerder nog gewerkt te hebben voor het Brussels Gewest en Brussels Airport, en werd dus afgewezen.

De minister trok er daarop zelf op uit en polste bij een twaalftal studiebureaus in binnen- en buitenland. Drie daarvan reageerden aanvankelijk positief, antwoordde de minister eind februari op vragen in de Kamercommissie Infrastructuur. Er werd een officiële procedure opgestart, waarna het studiebureau eind maart, begin april gekozen zou worden.

Maar dat blijkt nu dus niet het geval, staat in een document van de dienst Overheidsopdrachten dat op 13 maart werd verstuurd. “Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.”