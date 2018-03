500 dorpelingen werden in koelen bloede vermoord. Vooral vrouwen en kinderen kwamen om: 50 jaar later rouwt Vietnam nog steeds

Oorlogsveteranen en overlevenden hebben vrijdag in het Vietnamese dorp My Lai het bloedbad herdacht dat daar 50 jaar geleden werd aangericht door Amerikaanse troepen. Aan de plechtigheid namen een duizendtal mensen deel, onder hen ook enkele overlevenden en voormalige soldaten uit de VS. In My Lai werden op 16 maart 1968 in enkele uren tijd meer dan 500 dorpelingen, vooral vrouwen en kinderen, vermoord door een eenheid van het Amerikaans leger.

Het bloedbad geldt als een van de ergste misdaden in de geschiedenis van het Amerikaanse leger. Het raakte pas na meer dan een jaar bekend. Op een uitzondering na kwamen alle soldaten er straffeloos vanaf. De toenmalige commandant William Calley Jr. kreeg drieënhalf jaar huisarrest. De slachting van My Lai droeg er echter toe bij dat de stemming in de Verenigde Staten tegen het sturen van Amerikaanse troepen naar Zuidoost-Azië drastisch omsloeg.

De Vietnamoorlog eindigde in 1975, nadat het oprukkende Noord-Vietnamese leger de Amerikanen dwong te vertrekken. Vandaag is het voormalige gedeelde land weer herenigd. Vietnam is wereldwijd een van de laatste communistische eenpartijstaten. Na de economische openstelling een aantal jaren geleden behoort het land met 95 miljoen inwoners tot een van de sterkst groeiende landen in de regio.

