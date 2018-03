89-jarige ‘Superman’ verdiende 35 miljard dollar en kan nu eindelijk met pensioen

Li Ka-shing, de rijkste man van Hongkong, stapt op als voorzitter van zijn zakenimperium. Zijn oudste zoon Victor neemt voortaan zijn rol over, zo melden plaatselijke media.

De aankondiging kwam tijdens de persconferentie over de jaarresultaten van vier van Li’s bedrijven. In juli wordt Li, die in Hongkong “Superman” genoemd wordt, 90. Hij blijft wel betrokken bij zijn bedrijven als “voornaamste adviseur”, liet hij zelf weten.

Volgens Forbes staat Li op de 23e plaats in de lijst van ‘s werelds rijkste personen. Hij zou 35,3 miljard dollar waard zijn. Li begon nochtans bescheiden in het zuiden van China, en verliet op zijn 12e school om zijn familie te helpen. In 1950 richtte hij een fabriek op waar plastic gefabriceerd wordt, en hij slaagde erin dat bedrijf te doen uitgroeien tot een vastgoedimperium.

Li zet met deze aankondiging een punt achter speculaties over zijn vertrek.