Atletico Madrid-verdediger breekt kuitbeen in Europa League

Filipe Luis heeft donderdagavond in de Europa Leaguewedstrijd tegen Lokomotiv Moskou zijn linkerkuitbeen gebroken. Dat bevestigt Atletico Madrid op de clubwebsite. De 32-jarige Braziliaanse linksachter moest na een duel in de tweede helft van het veld worden gedragen. Onderzoek in Madrid bracht de breuk aan het licht.

Het is voorlopig afwachten hoelang Luis, 31-voudig international, buiten strijd zal zijn en wat deze blessure betekent voor zijn WK-kansen. Atletico haalde het donderdag in de terugwedstrijd van de achtste finales met 1-5 in Moskou, nadat de Spanjaarden ook al de heenmatch met 3-0 hadden gewonnen.

Foto: Photo News