Op zoek naar de Zorgwerkgever van het Jaar 2018

De Dag Van de Zorg op 18 maart 2018 zet alle zorgorganisaties in de kijker. Ook in Oost-Vlaanderen is de zorgsector een groeiende werkgever. Zorg maakt een inhaalbeweging op het vlak van imago en ‘branding’. Organisaties pakken uit met aantrekkelijke logo’s, werkgeversmarketing maakt opgang. De vernieuwde Zorgwerkgever van het Jaar Award, dit jaar voor het eerst in de Gentse Eskimofabriek, past in de trend.

Compleet nieuw is de Zorgwerkgever van het Jaar Award niet. Voor de organisator, mediabedrijf ZorgAnders uit Sint-Denijs-Westrem, wordt het de zesde editie op rij. Maar dit keer, op 7 juni, wordt het grootser, aantrekkelijker en ambitieuzer, benadrukt operational director Ann-Sofie Vandemeulebroecke. “Hiervoor was het een vrij droog, zelfs academisch event met maar één uit te reiken award. Dat breiden we nu sterk uit. Er zijn tien awardcategorieën. Inhoudelijk en visueel willen we veel sterker uit de hoek komen. Een keynote speaker komt er bewust niet. De zorgorganisaties bepalen zelf de inhoud van de awards: zij staan centraal. We laten het concept groeien in de aanloop naar het event, maar nu al hebben we meer dan 130 kandidaturen… and counting.”

“Een organisatie kan meedingen voor verschillende categorieën tegelijk. Dit is de allereerste brede benadering van de sector vanuit een werkgevers- en werknemersstandpunt, net zoals Het Gala van de Vlaamse HR-ambassadeur of de HR Excellence Awards dat doen. De show laten we verzorgen door multimediaspecialist Create, die ook de vuurspuwende draak creëerde op het Laurentplein tijdens het Gentse Lichtfestival. De zorgsector maakt daarmee een mooie inhaalbeweging op het vlak van imago en branding.”

Tien categorieën

“Je kunt de tien awardcategorieën opdelen in vier hoofdpijlers”, somt Ann-Sofie Vandemeulebroecke op. “Eerst is er de brede insteek rond de kwaliteit van het beleid van de zorgorganisatie voor bewoners en patiënten, in vier categorieën zorgorganisaties. Thuiszorgorganisaties – bijvoorbeeld ook kleine organisaties van enkele zelfstandigen die samenwerken. Dan woonzorgcentra, ziekenhuizen en ook ‘andere’ zorgorganisaties, zoals de geestelijke gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking of zorgorganisaties voor kinderen. Voorts is er een pure HR-award voor de beste werkgever, er zijn prijzen voor twee persoonlijkheden van het jaar en dan nog drie categorieën varia, gericht op branding, projecten en imago.”

Vooral naar de zorgwerkgever van het jaar is het uitkijken. Werkdruk, zorgnetwerken, thuiszorg en woonassistentie, mobiele teams en technologie zijn de grote uitdagingen voor de toekomst van de sector. Hoe leidinggevenden daarmee omgaan, bepaalt de kwaliteit van de jobs in hun organisatie.

>

>

>