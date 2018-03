13 jaar wordt minimumleeftijd voor sociale media in ons land

De minimumleeftijd voor sociale media in ons land wordt 13 jaar. De regering volgt daarmee voorstel van staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld). Daarmee komt er nu voor het eerst een officiële leeftijdsgrens voor sociale media, waar eerder ook geregeld jongere kinderen opdoken.

In mei gaat er echter een nieuwe Europese gegevensverordening van start en verstrengt dus de privacywetgeving. Eén van de zaken die de lidstaten nog zelf mogen bepalen is de minimumleeftijd voor sociale media. In elke lidstaat wordt momenteel de discussie gevoerd of die nu 13 of 16 jaar moet zijn. Na overleg met onder meer de kinderrechtencommissarissen en de jeugdraden kiest onze regering nu voor dertien jaar.

Staatssecretaris De Backer vindt dat de keuze voor 13 jaar het dichtst aansluit bij de realiteit. Onze tieners onder de zestien jaar zomaar de kans op aanwezigheid op sociale media afnemen, is volgens hem in strijd met hun leefwereld. Statistieken van Child Focus tonen immers aan dat 83 procent van de 13-14-jarigen regelmatig inloggen op sociale media.

Voorlichting cruciaal

“Ik begrijp de redenering van de staatssecretaris om de leeftijd te vervroegen volkomen, maar tegelijkertijd mogen we niet uit het oog verliezen dat in realiteit veel jongeren er nog veel vroeger aan beginnen”, klonk het eerder al bij de Vlaamse Jeugdraad en pedagoog Pedro De Bruyckere van de Arteveldehogeschool. Anderzijds meent hij dat de verlaging van de wettelijke minimumleeftijd ouders zal helpen om bewuster om te gaan met social media en het gebruik ervan door hun kinderen. “Het is ook belangrijk in termen van mediawijsheid, jongeren de skills aanleren om er kritisch mee om te gaan”.

Staatssecretaris De Backer benadrukt dan ook dat privacyvoorlichting voor jongeren belangrijk is. “We moeten zorgen dat jongeren inzicht krijgen in sociale media om zo veilig internetgebruik te garanderen. Net zoals we dat ook doen met bijvoorbeeld seksuele voorlichting. Dat krijgen we enkel voor elkaar als we niet langer blind zijn voor de realiteit. De keuze voor 13 jaar is daarom de logische optie die onze jongeren en hun ouders weerbaarder, beter geïnformeerd en met meer voorzichtigheid het internet op sturen.”