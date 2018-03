Batshuayi opnieuw slachtoffer van racisme: “Hey aap, kijk maar met een banaan naar de Europa League op tv”

Michy Batshuayi kon zich donderdagavond niet plaatsen met Dortmund voor de kwartfinale van de Europa League. In Salzburg bleef het 0-0, nadat het de heenmatch met 1-2 had verloren. Na de wedstrijd was Michy Batshuayi opnieuw het slachtoffer van racisme, opvallend genoeg door heel wat Italiaanse fans van Atalanta. Die scholden de spits ook al uit nadat Dortmund hun club had uitgeschakeld in de vorige ronde. Batshuayi postte een deel van de berichten op zijn Twitterpagina.