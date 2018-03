Agfa Gevaert en Oiltanking nieuwkomers op jobevent We Are Chemistry

We Are Chemistry is een jaarlijks jobevent voor de chemie, kunststoffen en life sciences. Foto: Lawrence Schoonbroodt

We Are Chemistry, het jaarlijks jobevent voor de chemie, kunststoffen en life sciences, legt deze editie de nadruk op de alomtegenwoordigheid van deze sector in het dagelijks leven. Veel meer dan vaak wordt vermoed. De job- en carrièremogelijkheden zijn dan ook veel breder dan vaak gedacht.

“Chemie, kunststoffen en life sciences zijn overal, geven kleur aan je leven, zijn de toekomst”, zegt Kathleen Art van organisator POM Antwerpen. “Ze zijn meer dan ooit economische speerpuntsectoren voor de hele provincie Antwerpen”, vult gedeputeerde Ludwig Caluwé aan. “Met We Are Chemistry kunnen vooroordelen worden weggehaald en de diversiteit, veelzijdigheid en duurzaamheid van de sector in de kijker worden gezet.”

Dat ontelbare toepassingen voortkomen uit deze vernieuwende sector en de Antwerpse cluster naar veelheid aan producten de meest diverse ter wereld is, blijkt ook uit de deelname van twee nieuwkomers aan het jobevent.

Gezondheidssector

In de eerste plaats Agfa Gevaert uit Mortsel. Het bedrijf met een traditie van 150 jaar wordt vooral geassocieerd met fotografie, maar is veel meer. De Agfa-Gevaert Groep ontwikkelt, produceert en verdeelt analoge en digitale beeldvorming systemen en IT-oplossingen, voornamelijk voor de grafische industrie, de gezondheidssector en voor specifieke industriële toepassingen. Zo produceert het bedrijf bijvoorbeeld een speciale inkt om rechtstreeks op drankflesjes te drukken.

“Als hoofdkwartier van een multinational zetten we mensen in zowel binnen productie, applicatie als R&D. Je kan hier mee een bouwsteen zijn in het hele proces van de ontwikkeling en productie van innovatieve producten die uiteindelijk uitvoering krijgen op grote schaal. Wij zoeken vandaag vooral technische profielen zoals proces-operatoren, laboranten, ingenieurs en IT-profielen. Daarnaast kijken we naar ruimere studieniveaus zoals middelbaar, bachelor, master of PhD”, zegt Anne Saveyn, Director HR HQ/Benelux: “De plant in Mortsel waarrond historisch een dorp is gegroeid, geeft de bijkomende troef dat het bedrijf vlot bereikbaar is, zowel met de fiets als met het openbaar vervoer.”

Petrochemie

Oiltanking is dan weer een van 's werelds grootste partners op het gebied van onafhankelijke opslag en overslag voor minerale en chemische producten, gassen en droge bulk, maar enigszins onbekend. In België beschikt het bedrijf over drie terminals waarvan twee in de haven van Antwerpen.

“Oiltanking is sterk ingebed in de chemische en petrochemische sector. De jobs die we in de aanbieding hebben, bieden een mooie aanvulling op de klassieke jobs in de chemische procesindustrie. Oiltanking is een gevarieerde wereld met boeiende jobs voor hands-on operators, technisch en logistiek talent en heel wat andere profielen”, zegt Niels Piette, coördinator recruitment & development.

