Daarom verdwijnen er massaal veel bomen langs onze snelwegen

Wie vaak de snelweg neemt, heeft het ongetwijfeld al gemerkt. Op tal van plaatsen wordt er weer massaal gesnoeid. Of beter gezegd: massaal gekapt. Want meestal worden de bomen gewoon tot net boven de grond afgezaagd. Op de Facebookpagina ‘Stop met het kappen van bomen langs de snel-wegen’ is de kritiek dan ook niet mals. Maar waarom is die kaalkap eigenlijk nodig?

Het Agentschap Wegen en Verkeer, dat verantwoordelijk is voor de kaalslag, schrikt in ieder geval niet meer van die klachten. “We krijgen die elk jaar in de winter”, zegt woordvoerster Veva Daniëls.

“Natuurlijk ...