Wat staat de Rode Duivels de komende maanden te wachten?

De selectie van de Rode Duivels voor de oefenwedstrijd tegen Saoudi-Arabië op 27 maart is gekend. Ook hun programma voor de komende weken en maanden is bekend. Op woensdag 13 juni zakken de Duivels af naar Rusland.

Volgende week maandag 19 maart staat om 16u30 een open training op het programma. Dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 maart staat er in de voormiddag telkens een gesloten training met een beperkt aantal spelers op de agenda. Op vrijdag is er dan opnieuw een open training om 17u30, gevolgd door een meet & greet met zes kinderen van Foster Care en één kind van Make a Wish.

Zaterdag 24, zondag 25 en maandag 26 maart zijn de trainingen van de Duivels vijftien minuten geopend voor de pers. Voor het publiek blijven die trainingen gesloten. De training op maandag om 16u30 is overigens de laatste training voor de wedstrijd tegen Saoudi-Arabië.

Op dinsdag 27 maart om 20u45 is het dan zo ver. België neemt het in het Koning Boudewijnstadion op tegen Saoudi-Arabië. Na die vriendschappelijke wedstrijd zien de Duivels elkaar pas twee maanden later terug. Op 28 mei start de voorbereiding voor het WK in Rusland.

Echte aanloop richting WK

Tijdens die voorbereiding spelen De Bruyne & co nog drie oefenmatchen. Op 2 juni tegen Portugal, op 6 juni tegen Egypte en op 11 juni tegen Costa Rica. Tussendoor moet bondscoach Roberto Martinez op 4 juni zijn definitieve selectie voor het WK bekendmaken.

Op woensdag 13 juni begint het avontuur echt, dan vertrekken de Rode Duivels naar Rusland. Daar spelen ze op maandag 18 juni om 17u00 tegen Panama. Hun tweede wedstrijd staat op zaterdag 23 juni om 14u00 gepland tegen Tunesië. Op donderdag 28 juni om 20u00 wordt de clash tegen Engeland gespeeld.