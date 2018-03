Gouden Schoen Ruud Vormer grijpt toch naast eerste selectie bij Oranje

Ruud Vormer moet nog even langer wachten op een kans bij de Nederlandse nationale ploeg. De 29-jarige middenvelder van Club Brugge zat dan wel in de ruime voorselectie van Oranje, maar viel uiteindelijk uit de boot toen nieuwe bondscoach Ronald Koeman vrijdagmiddag zijn definitieve selectie bekendmaakte. Marco Bizot, ex-Racing Genk, is er bijvoorbeeld wel bij, net als Justin Kluivert (18), zoon van Patrick Kluivert.

Ruud Vormer werd door Ronald Koeman dus wel in de ruime voorselectie opgenomen, maar viel samen met zeven landgenoten nog af. Nederland, niet actief op het WK deze zomer, speelt twee vriendschappelijke wedstrijden in maart. Eerst komt Engeland op bezoek (23 maart), op 26 maart speelt Oranje tegen Portugal in Genève.

Koeman heeft wel plaats voor vijf debutanten: spits Wout Weghorst, middenvelder Guus Til en doelman Marco Bizot (ex-Genk), allen AZ, Justin Kluivert (Ajax) en verdediger Hans Hateboer (Atalanta).