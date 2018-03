Parket gaat in beroep en houdt vrijlating van Gentse voyeur (41) tegen

Gent - Mike D.B., de 41-jarige jeugdtrainer uit Gent die vrouwen filmde in de kleedruimtes van het sportcomplex van HoGent en beelden op een voyeuristisch forum plaatste, blijft in de cel. Van de raadkamer in Gent mocht de man vrijkomen onder voorwaarden, maar de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen gaat in beroep tegen de beslissing.

De politie had verschillende klachten gekregen over de voyeuristische beelden van vrouwen die gemaakt werden in de kleedruimtes van het sportcomplex van de hogeschool. De 41-jarige Mike D.B. uit Gent werd maandagmiddag opgepakt bij drie huiszoekingen. Hij werd verhoord door de politie en legde bekentenissen af. Hij erkende dat hij de films maakte en dat hij de gebruiker was van de account op het voyeuristisch forum. De onderzoeksrechter in Gent liet de man dinsdag aanhouden.

De raadkamer oordeelde vrijdag dat de man kon vrijkomen onder voorwaarden, maar het parket gaat in beroep. Bepaalde media hadden gemeld dat de verdachte was vrijgelaten, maar dat klopt niet. De man verschijnt binnen de twee weken voor de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling, die beslist over de aanhouding.

De speurders onderzoeken intussen nieuwe meldingen van mogelijke slachtoffers, na een oproep om zich te melden en een foto van hun gezicht te mailen. De verdachte wil blijven meewerken aan het onderzoek, zegt zijn advocaat Sofie Vermeir. “Hij moet zich psychiatrisch laten begeleiden en mag geen contact hebben met de slachtoffers. Hij mag ook niet op het internet. Hij moet hulp zoeken en zal dat zeker doen. Hij walgt van zichzelf en hij weet heel goed wat hij de slachtoffers heeft aangedaan.” Het gaat om voorwaarden die de raadkamer aanvaardde, maar de kamer van inbeschuldigingstelling kan andere voorwaarden opleggen of de aanhouding verlengen.