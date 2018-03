Thibaut Courtois: “Ik wacht met bijtekenen tot einde seizoen”

Thibaut Courtois stelt een contractverlenging bij Chelsea uit tot de zomer. Dat zegt hij vandaag in de Londense krant The Evening Standard. “Volgend jaar ben ik gewoon bij Chelsea”, zei Thibaut Courtois. “Ik heb nog geen contractverlenging getekend maar nu is niet het moment dat te doen. Ik denk dat het beter is te wachten tot het einde van het seizoen.”

Rond Nieuwjaar leek het erop dat de doelman dicht bij een nieuwe langdurige verbintenis stond die hem tot een van de beste betaalde keepers ter wereld kon maken. “Over enkele weken zitten we rond de tafel”, zei Courtois begin januari. “Ondanks alle geruchten (over een transfer naar Spanje, red.) ben ik gelukkig bij Chelsea. Een deal is nabij.”

Courtois en Chelsea zaten effectief rond de tafel maar het aanbod van Chelsea was niet wat Courtois in zijn hoofd had. De kloof tussen vraag en aanbod bleef de laatste maanden bestaan waarop beslist werd voorlopig geen nieuwe afspraak te maken. Ook met Eden Hazard (contract tot 2020) liggen de onderhandelingen voorlopig stil.

Transfergeruchten

Het uitblijven van een contractverlenging zal opnieuw voeding geven aan transfergeruchten. Omdat zijn kinderen bij hun moeder in Madrid wonen wordt Courtois om de haverklap in verband gebracht met geruchten over een vertrek naar Spanje. Maar in The Evening Standard sluit Courtois uit dat dit deze zomer gebeurt.

“Het stoort me een beetje dat mensen er maar over blijven doorgaan. Ik heb een contract bij Chelsea tot 2019 en ik kan alleen maar zeggen dat ik geëngageerd ben voor Chelsea. Als je nog maar één jaar onder contract ligt is het makkelijk voor mensen om allerlei dingen te zeggen. Maar mijn focus moet nu liggen op de competitie, en ervoor te zorgen dat we volgend jaar de Champions League spelen, en op de FA Cup.”

Chelsea speelt zondag in de FA Cup op het veld van Leicester. In principe is Willy Caballero de bekerdoelman van Chelsea. Maar mogelijk gooit trainer Antonio Conte vanaf de kwartfinale de rotatie overboord.

