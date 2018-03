Hij hield er een dubbelleven op na en vermoordde zijn minnares: “Ik wilde het op een ongeluk doen lijken”

Sint-Truiden - Gladde praatjes en loze beloftes, dat is de rode draad in het bestaan van Jan R. (54). Naar de buitenwereld leek hij een brave doordeweekse huisvader, maar in realiteit hield hij er een dubbelleven op na vol bedrog en minnaressen. De openbare aanklager noemde hem “koelbloedige pathologische leugenaar”. Met zijn leugens hield hij ze allemaal aan het lijntje tot één van zijn minnaressen, Mia Verschueren, er genoeg van kreeg en hem confronteerde. Ze moest het met haar leven bekopen.

De 54-jarige Jan R. uit Tielt-Winge is vrijdag door de Hasseltse correctionele rechtbank ondervraagd over de moord op zijn minnares Mia Verschueren in Sint-Truiden, en voor opzettelijke brandstichting in haar appartement. De feiten speelden zich op 17 februari 2015 af. Jan R. hield er een dubbelleven op na. Hij was getrouwd, maar had intussen een buitenechtelijke relatie met de Truiense lerares. Volgens de beklaagde wilde Mia dat hij bij haar zou intrekken. Hij had al wat kleren gebracht. Naar eigen zeggen chanteerde Mia hem met een fotodossier en een brief. Ze zou hun relatie aan de echtgenote van Jan bekendmaken.

Stoppen doorgeslagen

“Die avond waren de stoppen bij mij doorgeslagen. Ze stond daar met een fles wijn. Ik heb haar tegen de grond gewerkt en haar bij de keel gegrepen. Ik heb haar dan nog geslagen. Ik zag geen teken van leven meer. Toen ben ik in paniek geraakt. Ik ben alles beginnen opruimen. Ik wilde het op een ongeluk laten lijken”, zei de beklaagde.

“Ik wou de brand doen lijken op een ongeluk”, vertelde

Maar dat gedrag vond de rechtbank toch ietwat bizar. Glasscherven werden in een zak gestoken en in een glascontainer gedumpt. Zijn broek stak hij thuis in de was. Het fameuze dossier, waarmee hij gechanteerd zou zijn, duwde hij thuis tussen het oud papier. De brandstichting in het appartement van Mia ontkende Jan R. vrijdag.

Details kloppen niet

De brand bij Mia was nochtans uitgebroken, net nadat hij er vertrokken was en thuis in de zetel zat. Volgens de branddeskundige kon de brand alleen maar ontstaan zijn door tussenkomst van een mens. “Ik heb wel nog een deken over haar benen gelegd om te laten uitschijnen dat ze gestruikeld was en haar hoofd gestoten had. Maar ik heb geen brand gesticht. Ik wilde geen andere personen in het appartementsgebouw in gevaar brengen”, aldus Jan.

Toevallig was ook net de batterij in de rookmelder bij Mia verloren geraakt terwijl de zoon van het slachtoffer verklaard had dat zijn moeder net altijd heel punctueel was en een lege batterij meteen zou vervangen. Jan R. heeft in het onderzoek alleen de doodslag toegegeven.

Na het verhoor van de beklaagde, die nog in hechtenis zit, krijgen de advocaten van de burgerlijke partijen het woord en houdt openbare aanklager Patrick Boyen zijn requisitoir. Het openbare ministerie is ervan overtuigd dat Jan R., die liet uitschijnen een brave huisvader te zijn, schuldig is aan moord en brandstichting.

25 jaar cel

Openbare aanklager Patrick Boyen vorderde vrijdag een celstraf van 25 jaar. Boyen omschreef Jan R. als een pathologische leugenaar, die koelbloedig te werk ging. “Hij heeft een mensenleven gedood in een poging om zijn façade overeind te houden,” aldus nog Boyen.