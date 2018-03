Jonge schrijnwerker Stijn vindt gat in de mark: “Eiken doodskist nu ook voor uw hond, kat of konijn”

Erpe-Mere / Ottergem - Beroep: fabrikant van doodskistjes voor dieren. Schrijnwerker Stijn Van Den Bossche (28) uit Ottergem is wellicht een van de weinige Belgen die dat op zijn visitekaartje kan zetten. “Het overlijden van een huisdier komt vaak hard aan. Een gepersonaliseerde doodskist of urn kan het afscheid draaglijker maken”, verklaart hij.

“Ik kwam op het idee toen het hondje van een vriend was overleden. Hij vroeg me om een kistje te maken zodat hij het hondje waardig kon begraven. Ik maakte een kistje in Franse eik en hij was daar ...