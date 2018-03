Winnen Vlaamse onderzoekers prestigieuze Amerikaanse wedstrijd met hun baanbrekend communicatiesysteem?

Antwerpen / Gent - IDLab, een gezamenlijke onderzoeksgroep van de universiteiten van Antwerpen en Gent, heeft een tussentijdse vijfde plaats behaald in een prestigieuze internationale wedstrijd van de Amerikaanse overheid om draadloze netwerken te ontwikkelen die ook in crisistijd goed functioneren. Het project krijgt dankzij dat resultaat nu al 750.000 euro toebedeeld om de technologie verder te ontwikkelen.

De zogenaamde DARPA-challenge gaat uit van het gelijknamige agentschap voor geavanceerd onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Defensie en loopt nog tot 2019. Eerdere edities van de wedstrijd leverden de voorbije decennia al onder meer het Arpanet op - de voorloper van het internet - en de zelfrijdende wagen van Google. Nu gaat DARPA op zoek naar een innovatief systeem voor draadloze netwerken om ook in crisissituaties vlot te kunnen communiceren, bijvoorbeeld wanneer het klassieke 4G-netwerk na een aanslag is uitgevallen.

“Vandaag kan het fout lopen wanneer digitale informatie uitgezonden door verschillende draadloze toestellen op elkaar ‘botst’ doordat de toestellen hetzelfde ‘kanaal’ gebruiken”, legt Ingrid Moerman van de Universiteit Gent van IDLab uit. “Door een draadloos toestel zoals een smartphone aan te leren hoe hij kan ontdekken wat een ander onbekend toestel doet en te voorspellen wanneer en welk kanaal het zal gebruiken, kan het eerste toestel voor een ander, vrij kanaal kiezen en zo botsingen vermijden. Op die manier hoeven er geen a priori plannen of afspraken gemaakt worden om draadloos te kunnen communiceren, iets waarvoor helemaal geen tijd is in crisissituaties.”

De onderzoekers werken al samen met de Antwerpse brandweer om in de toekomst live beelden van een brand in de commandowagen te krijgen.