Opsporing: wie heeft Fabrice (45) gezien?

Het parket en de politie zijn op zoek naar de 45-jarige Fabrice. Hij is groot en mager en draagt een ringbaard. Fabrice is intussen al twee dagen spoorloos.

Fabrice Keusters werd voor het laatste gezien op woensdag 14 maart om 23.15 uur. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de 45-jarige man uit Fleurus. Hij verplaatst zich met een witte Peugeot 208 met nummerplaat 1-KCZ-153.

Fabrice is 1m89 groot en zeer mager gebouwd. Hij heeft bruine ogen, geschoren haar en draag een ringbaard. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een jeans, een zwarte T-shirt en een geruit hemd in de kleuren blauw, wit en rood. Hij droeg eveneens een zwarte lederen vest en beige baskets.

Fabrice wandelt graag in de bossen in de regio van Charleroi. Hebt u Fabrice of zijn voertuig nog gezien of weet u waar hij is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30300.

U kunt uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu