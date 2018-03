Onze Chef Voetbal analyseert selectie Rode Duivels: “Verbaasd dat Mechele er niet bij is, zorgen voor Benteke”

Bondscoach Roberto Martinez heeft 28 Rode Duivels in zijn selectie opgenomen voor de oefeninterland van dinsdag 27 maart in het Koning Boudewijnstadion tegen Saoedi-Arabië. Anthony Limbombe is de opvallendste nieuwkomer, Christian Benteke, de belangrijkste afwezige. “Deze selectie zegt veel over de sterkte van de kern”, is de analyse van onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle.