Opdringerige man valt vrouwelijke personeelsleden lastig: Antwerps ziekenhuis zet extra bewaking in

Antwerpen -

De directie van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) heeft in een interne mededeling zijn personeel gewaarschuwd voor een “opdringerige man” die al enkele maanden in de omgeving van de ziekenhuissite rondhangt en vrouwen lastigvalt. Er zijn vier concrete feiten bekend, waarvan er twee door de slachtoffers in kwestie ook meteen aan de politie zijn gemeld.