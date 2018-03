Kersvers Duits minister schoffeert meteen: “Moslims zijn deel van Duitsland, maar de islam niet”

Moslims zijn een deel van Duitsland, de islam niet: met die controversiële uitspraak in een interview vrijdag met de krant Bild heeft Horst Seehofer, de topman van de Beierse CSU en in de nieuwe regering Merkel IV minister van Binnenlandse Zaken, zijn entree niet gemist. Zijn uitspraak gaat lijnrecht in tegen wat bondskanselier Angela Merkel zegt. De CSU is een zusterpartij van Merkels CDU, maar kleeft een veel conservatiever wereldbeeld aan.

Seehofer beklemtoonde dat Duitsland is “ontstaan uit het christendom”. “Dat betekent vrij op zondag, kerkelijke feestdagen en rituelen als Pasen, Kerstmis en Pinksteren”, aldus de leider van de Christelijk Sociale Unie. “Moslims die hier leven, maken natuurlijk deel uit van Duitsland. Maar dat betekent niet dat we om een of andere valse reden (...) onze eigen tradities en gewoontes opgeven”.

De uitspraak “de Islam is deel van Duitsland (net als het christendom en het jodendom)” kwam in 2010 uit de mond van toenmalig Duits president Christian Wulff, een praktiserend katholiek. In de loop der jaren werd de uitspraak herhaaldelijk met instemming gebruikt door Merkel.

Seehofer is een nauwe bondgenoot van Merkel, maar heeft felle kritiek op haar pro-migrantenstandpunt.

“Mijn boodschap is: moslims moeten met ons leven, niet naast of tegen ons”, klonk het verzoenend in het interview met Bild. “Om dat te bereiken, hebben we wederzijds begrip nodig. Dat kan enkel via de dialoog”.

Duitsland telt vier miljoen moslims, voor het leeuwendeel van Turkse origine. De uitspraken van Seehofer, amper twee dagen na de inauguratie van de nieuwe regering, dreigen de andere coalitiepartner in Merkel IV, de sociaaldemocratische SPD, in het verkeerde keelgat te schieten.

Waarnemers menen dat Seehofer met zijn islamofobe uitspraak een deel van het electoraat wil terugwinnen dat zijn CSU in Beieren is kwijtgespeeld aan het rechts-nationalistische Alternative für Deutschland (AfD). Op 14 oktober staat de Beierse CSU-meerderheid op het spel in deelstaatverkiezingen. Volgens de krant Die Welt vindt Seehofer het behoud van Beieren belangrijker dan het voortbestaan van de GroKO, de grote coalitie.

Seehofer zorgde eerder al voor controverse door aan zijn titel ‘minister van Binnenlandse Zaken’ het woord ‘Heimat’ toe te willen voegen. Dat woord heeft bij onze oosterburen nog steeds een zure nazistische bijsmaak.